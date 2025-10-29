Milano-Cortina -100: Donaggio, lavoro per farmi trovare pronto

"Nel 2022 ero l'atleta italiano più giovane a partecipare, ora le mie seconde Olimpiadi sono in casa. L'asticella si è alzata ma cerco di lavorare giorno dopo giorno per arrivare pronto". A cento giorni dai Giochi di Milano-Cortina, il campione di Freestyle Leonardo Donaggio, 22 anni appena, vuole lasciarsi alle spalle l'infortunio che lo ha fermato a lungo.

"Dopo l'infortunio sono tornato subito al lavoro. È stato il mio giorno zero, da quel momento iniziava una nuova vita. Ma ora sto bene", dice l'azzurro durante un Talk di Visa, Official Payment Technology Partner dei Giochi Olimpici, in occasione del Salone dei Pagamenti che si sta svolgendo a Milano. Donaggio fa parte del Team Visa, che la multinazionale di servizi finanziari ha creato per dare supporto agli atleti. "Il Team Visa? È un onore enorme - commenta al riguardo l'atleta -, facciamo parte di un grande team, un'opportunità unica per essere in contatto con più atleti di tutte le discipline. E' una grande soddisfazione".