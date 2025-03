Milano Cortina 2026: il Ministro Abodi auspica un'eredità positiva per il Bellunese

"Olimpiadi e Paralimpiadi sono un eccezionale catalizzatore di energie, entusiasmo e risorse. Un evento unico per i territori che hanno l'opportunità e l'onore di ospitarli". Così in una nota, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che oggi ha partecipato a Cortina alle cerimonie di countdown a un anno esatto dall'avvio delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026. "Mi auguro che il Bellunese riesca a lavorare in squadra non solo per i Giochi, ma per costruire l'eredità positiva che lasceranno, dal punto di vista sportivo, sociale ed economico - ha aggiunto -. In tal senso è importantissimo il coordinamento tra il Governo e la Provincia di Belluno, con il presidente Padrin e il sen. Luca De Carlo, in qualità di rappresentanti della comunità bellunese, impegnati a diffondere sul territorio l'atmosfera olimpica e paralimpica. L'auspicio è che si possa cogliere fino in fondo la dimensione dell'opportunità di questo evento, a partire dal messaggio sportivo, civico e educativo, che porta con sé".