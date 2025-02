Milano Cortina 2026: Venduti 300mila Biglietti e Boom di Volontari

"Abbiamo lanciato il programma ticketing, quello di vendita al pubblico generico, il 6 febbraio. Avevamo chiesto al pubblico di registrarsi e abbiamo ricevuto più di 350mila richieste, di cui il 70% dall'estero. Queste persone si sono assicurate tre ondate di sorteggio e nei primi sei giorni abbiamo venduto quasi trecentomila biglietti, è un inizio molto positivo". Lo ha detto l'ad della Fondazione di Milano Cortina, Andrea Varnier, durante la conferenza alla Stampa Estera a Roma per presentare i Giochi invernali del 2026.

"Poi c'è il progetto volontari, senza il cui contributo non si farebbero i Giochi. Sono circa 18mila i posti disponibili e di solito ci si aspetta di avere circa il doppio delle candidature, ad oggi invece sono 96mila. E' un numero straordinario, dimostra quanta attesa ci sia per Milano-Cortina", ha aggiunto.

Parlando della fiamma olimpica Varnier ha definito il "viaggio importantissimo" che "toccherà tutte le province italiane in 63 giorni, e tutti i 60 siti UNESCO". Previsto anche un "roadshow" internazionale nelle città per presentare i prossimi giochi invernali del 2026. Da Monaco di Baviera a Parigi, passando per New York, Osaka, Tokyo, Oslo, Stoccolma, Seul e Pechino.