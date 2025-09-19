Milano-Cortina: aprono a Milano i primi official store

Dopo il successo del temporary shop a Cortina d'Ampezzo, il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 inaugura due nuovi punti vendita in Largo Cairoli e in piazza San Babila, nel cuore di Milano.

Dagli iconici pins fino all'abbigliamento: i punti vendita offriranno una vasta gamma di merchandising ufficiale Milano Cortina 2026, acquistabili in contanti o con carta di credito Visa. Felpe, t-shirt, giacche, ma anche cappellini, borse, tazze, spille, magneti, portachiavi e monete da collezione. Non mancheranno ovviamente le mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026, Tina e Milo, insieme ai Flo, i piccoli amici degli ermellini simbolo dei Giochi.

Tra i prodotti disponibili anche la collezione che Salomon, licenziatario ufficiale, ha creato per celebrare Milano Cortina 2026. Dopo la "capsule collection", da ottobre ci sarà un'intera collezione di "official licensed products", con tanti prodotti di abbigliamento e attrezzature per gli sport invernali.

Milano ospiterà nei prossimi mesi anche l'apertura di un megastore in Piazza Duomo che arricchirà il percorso verso Milano Cortina 2026.