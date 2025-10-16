Milano-Cortina: cerimonia di apertura con Mattarella

"Il Capo dello Stato sarà presente alla Cerimonia di Apertura e dichiarerà aperti i Giochi Olimpici. Sarà un momento istituzionale e protocollare". Lo annuncia il presidente di Fondazione MilanoCortina, Giovanni Malagò, intervenendo alla presentazione del concept della cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali del 2026 in corso allo stadio Meazza. Sergio Mattarella sarà quindi San Siro il prossimo 6 febbraio.