Milano-Cortina: Cio, pianificazione sicurezza è molto buona

"La pianificazione sulla sicurezza per le Olimpiadi di Milano-Cortina è molto buona". E' il pensiero del Cio, espresso dal direttore esecutivo, Christophe Dubi: "La geopolitica è volatile - ammette Dubi, durante la conferenza stampa del CoCom, in riferimento alle guerre che stanno funestando il mondo -. Il primo compito è assicurare la sicurezza dei partecipanti e del pubblico".

Della stessa opinione il presidente del CoCom, Kristin Kloster: "Abbiamo piena fiducia negli organizzatori. Sia per l'evento in sé che per i vari passaggi della torcia olimpica".