Milano Cortina: Hockey ghiaccio; ci saranno le stelle della Nhl

E' ufficiale: le 'stelle' della National Hockey League gareggeranno alle Olimpiadi di Milano/Cortina del prossimo anno, segnando il loro ritorno ai Giochi invernali per la prima volta dal 2014, dopo un accordo firmato mercoledì dalla NHL e dalla Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio (IIHF).

"Questo è un giorno straordinario per l'hockey su ghiaccio internazionale e per gli appassionati di tutto il mondo - ha commentato il presidente dell'IIHF Luc Tardif -. Riportare i migliori giocatori del mondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano/Cortina 2026 è un importante passo avanti per il nostro sport".

Il commissario della NHL Gary Bettman ha invece detto che la collaborazione "porterà i migliori giocatori di hockey del mondo alle Olimpiadi e renderà questo evento un vantaggio per il gioco a livello globale".

I giocatori della NHL, ampiamente considerati i migliori al mondo, erano stati assenti alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang nel 2018 e Pechino nel 2022, mercati che la lega nordamericana ha considerato poco interessanti a livello commerciale.

L'hockey su ghiaccio all' Olimpiade del 2026 si disputerà a Milano e vedrà la partecipazione di 12 nazionali: Italia, Canada, i campioni in carica della Finlandia, Stati Uniti, Germania, Svezia, Svizzera, Repubblica Ceca, Francia, Slovacchia, Lettonia e Danimarca.