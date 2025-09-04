Milano-Cortina: l'Olimpiade culturale sbarca sul lago di Como

L'Olimpiade culturale Milano Cortina 2026 sbarca sul lago di Como presso lo Yacht Club Eriolario a Lezzeno (CO). In una cornice unica approda il progetto "Sport movies & tv - culture through olympism", realizzato dalla Ficts. Un programma che unisce la ricca tradizione e la cultura della Lombardia e del Veneto con la storia e i valori dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.

L'allestimento fotografico, di circa 300 immagini montate su tribeca, è arricchito da un video di 53 minuti. Il tema delle foto riguarda le "Donne ai Giochi" e le "Cerimonie dei Giochi" mentre il video raccoglie le immagini più emozionanti delle Olimpiadi e Paralimpiadi negli anni. Sono tutte immagini esclusive.

La mostra è gratuita e può essere visitata presso lo Yacht Club Eriolario, fino a tutto il mese di ottobre, in Località Calvasino 25 Lezzeno (Co). Un luogo storico sul lago di Como, nato nel 1865.

"Le Olimpiadi e le Paralimpiadi, come il nostro lavoro - spiega Erio Matteri è l'unico e ultimo maestro d'ascia del lago - vantano storicità e passione che si tramandano da generazioni con amore e dedizione. Per noi è un onore ospitare questa mostra, che è diretta in modo particolare ai giovani, per far conoscere i valori dello sport, delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi che ospiteremo presto nella nostra regione".

A lui fa eco la moglie Paola Matteri: "Il nostro lavoro rispecchia i valori olimpici e le performance degli atleti fatte di costanza, fatica e perfezione. Mi sono commossa nel vedere queste immagini".

Francesca Matteri aggiunge: "Questa mostra non è solo un'opportunità per mostrare ai giovani le difficoltà che si incontrano praticando sport a determinati livelli ma anche l'occasione per far capire loro che lo sport, alle volte, può essere salvezza. - E puntualizza - Cerchiamo, infatti, di trasmettere questi valori anche attraverso la nostra Associazione "L'Arcobaleno di Maddi" che si occupa di supportare i minori attraverso lo studio e lo sport. Ecco perché siamo onorati di poter accogliere questa meravigliosa mostra".