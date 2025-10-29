Milano-Cortina: Malagò, 100 giorni ci servono per finire

"C'è qualcosa sulla quale siamo più attenti, ci sono molte cose che sono assolutamente pronte, altre meno. Molto cose sono state spuntate ma non tutte. Con forma di grande onestà intellettuale questi 100 giorni ci servono. Per qualsiasi evento, anche pochi giorni ed ore prima, ci sono persone che lavorano per renderlo all'altezza delle aspettative". Lo dice il presidente di Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, arrivando a Palazzo Lombardia per l'evento celebrativo dei 100 giorni alle Olimpiadi invernali.

"Che emozioni si provano? Forti ma anche la responsabilità cresce giorno per giorno - aggiunge Malagò -. Sono due sentimenti che vanno in parallelo, non contrapposti. A un certo momento si sovrapporranno. Stiamo vigilando sulla consegna delle venue, il comitato organizzatore entra in pista ed è operativo nel momento esatto in cui vengono consegnate, tutti i cronoprogrammi stanno andando avanti. Però ovviamente siamo spettatori molto interessati sempre nel rispetto del cronoprogramma. Alcuni impianti sono finiti, altri ovviamente si stanno smarcando, per qualcuno ci sarà bisogno di ancora qualche settimana".