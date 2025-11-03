Acquista il giornale
Milano-Cortina: Malagò 'c'è certezza che faremo cose bellissime'

di Redazione Sport
3 novembre 2025
"Stiamo un po' meglio di ieri e abbiamo guadagnato altro tempo". Così Giovanni Malagò, presidente della fondazione Milano Cortina, a margine della cerimonia dei Collari d'Oro del CONI. "Perché l'Italia arriva sempre all'ultimo? È un complesso. Ci sono molti soggetti in campo, un po' è la tradizione italiana, lo dico con ironia, poi quando ci sono le strutture e gli impianti non c'entra il comitato organizzatore - ha aggiunto -. C'è piena consapevolezza e responsabilità e certezza di fare cose bellissime".

