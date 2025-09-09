Milano Cortina: Malagò 'rettilineo finale, è lotta contro tempo'

"Siamo al rettilineo finale, il 29 ottobre saremo a 100 giorni dalla cerimonia inaugurale, mentre la prossima settimana sarà un passaggio cruciale perché avremo la visita del Cio". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, durante il consiglio nazionale. "La presidente Coventry arriverà con la commissione per tre giorni di lavoro e guarderanno tutto quello che abbiamo fatto e quello che c'è ancora da fare - ha aggiunto -. Le cose vanno particolarmente bene rispetto quelle che hanno caratterizzato i mesi precedenti, ma sono tante anche le cose che vanno ancora realizzate anche se non sono tutte di nostra competenza. E' una lotta contro il tempo e i margini di errore sono molto piccoli".