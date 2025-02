Milano-Cortina ospita la finale dello Short Track World Tour al Forum di Assago

Milano-Cortina affila le lame dei pattini e si prepara ad ospitare, al Forum di Assago nel fine settimana, la tappa conclusiva dello Short Track World Tour, nuovo format della Coppa del Mondo dell'ISU. Per Arianna Fontana e compagni, che dovranno vedersela con circa 200 atleti provenienti da tutto il mondo sarà l'occasione di entrare nel clima olimpico; per il Comitato organizzatore sarà invece il primo "full test event".

"Passiamo dalla pianificazione all'operatività, attivando tutte le funzioni che tra un anno saranno necessarie. Volontari compresi", spiega Andrea Francisi, Chief Games Operations Officer della Fondazione che organizza i Giochi invernali del prossimo anno. Tre giorni di gare e nove eventi da medaglia per mettere a punto la nuova pista a cinque cerchi che tra meno di un anno ospiterà anche le gare olimpiche del pattinaggio di figura.

"Sono troppi anni che non gareggio in Italia, non vedo l'ora di tornare ad assaporare il tifo della mia gente", dice Arianna Fontana, presentando l'appuntamento con gli altri atleti italiani. "Sono molto contenta di come stanno andando le cose in vista del 2026 - sottolinea - L'obiettivo sono le Olimpiadi, e sono concentrata su quello, ma a un anno dalle gare si sente già l'elettricità nell'aria".