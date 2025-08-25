Milano-Cortina: Saldini, opere sportive tutte pronte per Giochi

"Tutte le opere sportive saranno realizzate e concluse entro le Olimpiadi": lo ha detto Fabio Saldini, amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina, intervenendo al Meeting di Rimini, sottolineando che, per i Giochi invernali del 2026, in totale ci sono "98 opere, tra cui 48 sportive di cui 35 indifferibili".

Saldini ha anche sottolineato che "siamo riusciti a concludere la prima omologazione della pista da bob a Cortina - ha spiegato -. Ho passato mesi a leggere che sarebbe stato impossibile realizzarla prima di 700 giorni perché in Russia, in Corea e in Cina avevano impiegato 700 giorni. Non ho risposto che gli artigiani sono migliori perché non potevo… Ma il dato di fatto - ha concluso - è che siamo riusciti in 305 giorni a concludere lo scivolamento nella sorpresa di tutti. Erano già pronti a andare oltre oceano a fare le gare…".