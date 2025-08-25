Milano-Cortina: Saldini, opere sportive tutte pronte per Giochi

Acquista il giornale
'Pista da bob omologata in 305 giorni nella sorpresa di tutti'

di Redazione Sport
25 agosto 2025
"Tutte le opere sportive saranno realizzate e concluse entro le Olimpiadi": lo ha detto Fabio Saldini, amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina, intervenendo al Meeting di Rimini, sottolineando che, per i Giochi invernali del 2026, in totale ci sono "98 opere, tra cui 48 sportive di cui 35 indifferibili".

Saldini ha anche sottolineato che "siamo riusciti a concludere la prima omologazione della pista da bob a Cortina - ha spiegato -. Ho passato mesi a leggere che sarebbe stato impossibile realizzarla prima di 700 giorni perché in Russia, in Corea e in Cina avevano impiegato 700 giorni. Non ho risposto che gli artigiani sono migliori perché non potevo… Ma il dato di fatto - ha concluso - è che siamo riusciti in 305 giorni a concludere lo scivolamento nella sorpresa di tutti. Erano già pronti a andare oltre oceano a fare le gare…".

