Milano-Cortina: Salvini 'molto soddisfatto' per il villaggio

Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si è detto "molto soddisfatto" per la consegna delle casette che compongono il Villaggio Olimpico e Paralimpico di Cortina D'Ampezzo. Al Villaggio - si legge in una nota del Mit - ora si sta procedendo con i lavori per le aree comuni. Si tratta di un risultato pienamente in linea con i tempi previsti, grazie all'impegno del Ministero e di Simico, Società Infrastrutture Milano Cortina 2026.