Milano Cortina: Varnier, atleti sfileranno anche in sedi gare

"Se la sfilata degli atleti l'avessimo fatta solo a Milano, non avremmo avuto tutti gli atleti. Quindi gli atleti sfileranno anche nelle varie sedi delle gare. E dunque anche a Livigno, dove si raduneranno gli atleti di Bormio, a Cortina si raduneranno quelli di Anterselva, e poi a Predazzo sfileranno gli atleti della Val di Fiemme. Siamo i primi Giochi diffusi, non ci facciamo mancare niente in termini di difficoltà, di conseguenza abbiamo deciso di fare delle cerimonie diffuse. C'è un obbligo morale e protocollare di fare i momenti più significativi due volte: quindi dall'alzabandiera all'accensione del braciere tutto verrà fatto in due luoghi". Lo annuncia il CEO di Fondazione MilanoCortina, Andrea Varnier, intervenendo alla presentazione del concept della cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in corso allo stadio Meazza.

"L'unico momento che tutti ricordano davvero delle Olimpiadi è la cerimonia di apertura - evidenzia Varnier - perché definisce questa grande festa. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi riescono ad avere un momento a sé, è la loro particolarità, distinta dalle competizioni. E per noi è una grande responsabilità, perché da quel momento inizia poi un percorso più facile. La cerimonia di apertura è il momento che impegna al massimo il comitato organizzatore. Tutte le aree il primo giorno hanno il massimo dell'impegno possibile. Se tutto funziona bene quel giorno, i Giochi saranno più facili".