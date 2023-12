Milano-Cortina:a Predazzo parte stagione,a buon punto trampolino

La trentina Val di Fiemme si sta preparando alle Olimpiadi Invernali nel 2026 ed agli avvenimenti di sci. Come anticipato, durante la fiera Skipass di Modena, dal direttore marketing del consorzio Val di Fiemme-Obereggen Flavio Delvai "sono già a buon punto i lavori di rifacimento dei trampolini allo stadio del salto di Predazzo e di costruzione delle nuove tribune allo stadio del fondo a Lago di Tesero. Nel contempo la prima settimana di gennaio, utilizzeremo la pista Olimpia 3 del Cermis per la epica gara di Coppa del Mondo di sci da fondo Tour de Ski". Proprio la stazione sciistica di Predazzo è l'ultima delle tre perle del comprensorio dello Ski Center Latemar ad aprire i battenti sabato 2 dicembre. Predazzo segue le aperture della scorsa settimana dell'altoatesina Obereggen (a 20 minuti da Bolzano) e dell'altra trentina Pampeago nello Ski Center Latemar che collega, sci ai piedi, Val di Fiemme e Val d'Ega e viceversa. Continuano, nella stessa Obereggen, i preparativi dello slalom di Coppa Europa di martedì 19 dicembre sulla pista Maierl (pendenza massima del 55 per cento, dislivello di 433 metri, lunghezza 1,6 chilometri di pista), atteso anche dagli atleti della 40° edizione dello slalom della Coppa del Mondo in funzione di quello di Madonna di Campiglio (venerdì 22 dicembre). Nell'edizione 2022, sulla Maierl, vinse il francese Amiez, secondo l'austriaco Rueland, terzo lo svizzero Simonet. Tra le novità della stagione 2023-2024 vi sarà lo "skimovie" sulla pista Toler di Obereggen, la cui apertura è prevista nella prima quindicina di dicembre: gli sciatori potranno mettere alla prova le proprie abilità in un emozionante slalom parallelo. Due telecamere riprenderanno la gara lungo i 200 metri dello slalom. Il percorso sarà allestito ogni giorno sulla pista 8 (Toler) e sarà aperto gratuitamente dalle ore 10 alle ore 16. Al termine gli sciatori riceveranno il tempo impiegato nello slalom ed un video della discesa che potranno scaricare gratuitamente e condividere con gli amici.