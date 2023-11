Milano-Cortina:Abodi 'su bob giorni decisivi, auspico in Italia'

"Cerchiamo di essere coerenti con le nostre affermazioni. Sono giorni decisivi: il lavoro della società Infrastrutture Milano-Cortina 2026 assieme alla Regione Piemonte e alla Città metropolitana di Torino e alla Fondazione 20 marzo 2006 praticamente è concluso, si sta elaborando la relazione tecnica economica che servirà anche alla Cabina di regia di fare le ultime valutazioni e poi si consegnerà alla Fondazione Milano Cortina che deve decidere il programma anche per quanto riguarda il Bob e lo skeleton con lo slittino". Lo dice il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi rispondendo a una domanda a margine del forum del turismo di Baveno sul Lago Maggiore. "Si metterà nelle condizioni la Fondazione di scegliere definitivamente la sede che continuiamo ad augurarci sia l'Italia - spiega - e io mi auguro che anche il Cio e le Federazioni internazionali abbiano la stessa posizione. C'è la necessità di dimostrare la capacità non soltanto di proporre un sito, un impianto esistente ma anche funzionante. La regione ci ha anticipato che il documento consegna una prospettiva di rifunzionalizzazione della pista nei tempi auspicabili e con risorse finanziarie della Regione. Mi sembra ci siano le precondizioni, però poi valuteremo dal punto di vista del documento tecnico economico".