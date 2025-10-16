Milano-Cortina:Malagò, mancano ancora 110 giorni ma siamo pronti

"Se siamo pronti per le olimpiadi invernali di Milano Cortina? Sì, siamo pronti compatibilmente col fatto che mancano 110 giorni, giorni che ci servono tutti". Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

"E' vero che nelle prossime settimane sarete al Palazzo di Vetro per chiedere una tregua olimpica? Il 18 novembre saremo alle Nazioni Unite - ha spiegato Malagò -, ci sarà la delegazione del comitato organizzatore che, col supporto del ministero degli Esteri, chiedera' che durante i giochi olimpici e paralimpici ci sia una tregua, sarebbe un colpo pazzesco se questo avvenisse".

Gli atleti russi potranno partecipare? "Come per Parigi, gli atleti russi potranno partecipare esclusivamente a titolo individuale - ha aggiunto Malagò -, senza bandiera né inno e non devono essere affiliati a corpi militari dello Stato".