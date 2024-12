Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder in finale a quattro della Nba Cup

I Milwaukee Bucks e gli Oklahoma City Thunder si sono qualificati per la finale a quattro della Nba Cup, vincendo le sfide dei quarti. Milwaukee ha dominato Orlando (114-109), mentre Oklahoma City ha sconfitto Dallas (118-104).

Atlanta, New York, Golden State e Houston si sfideranno oggi per gli ultimi due biglietti per la finale, a Las Vegas, di questa competizione creata lo scorso anno. Sabato si disputeranno le semifinali con gara secca, prima della finale del 17 dicembre.

In un duello equilibrato, con un distacco che non ha mai superato gli 11 punti, Milwaukee ha sperato di fare la differenza nel terzo quarto, grazie a Giannis Antetokounmpo (37 punti, 7 rimbalzi). Ma Orlando è tornato nell'ultimo quarto, sulla scia dello strepitoso Jalen Suggs (32 punti, 9 rimbalzi), la cui missione era far dimenticare le lunghe assenze di Paolo Banchero e Franz Wagner, entrambi infortunati.

In un finale di partita teso, Damian Lillard (28 punti, 9 assist) ha brillato per i Bucks, pareggiando con un tiro da 3 punti a 52" dalla sirena, prima di riuscire in una schiacciata.

I Thunder si sono regalati un successo di prestigio contro Dallas bloccando il mago Luka Doncic con una difesa ferrea sullo sloveno (2 punti all'intervallo, 16 alla fine). Il leader dei Thunder, il canadese Shai Gilgeous-Alexander, ha realizzato 39 punti (più 8 rimbalzi, 5 assist e 3 intercetti).

I Thunder si sono staccati nel terzo quarto (33-19), prima di vedere Dallas risalire a quota 8 punti a metà del quarto, con Klay Thompson (19 punti) e Kyrie Irving (17 punti), ma senza preoccupare Oklahoma.