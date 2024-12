Milwaukee Bucks trionfano nella Nba Cup: Antetokounmpo decisivo con tripla doppia

Trascinati da un Giannis Antetokounmpo in forma 'mostruosa', i Milwaukee Bucks ottengono la 12/a vittoria nelle ultime 15 partite e conquistano la Nba Cup battendo in finale Oklahoma City Thunder per 97-81. Match winner e Mvp della partita è stato Antetokounmpo, che è andato in tripla doppia con 26 punti, 19 rimbalzi e 10 assist. Ha anche effettuato tre stoppate.

La sfida, caratterizzata anche dagli errori di Oklahoma City nei tiri dalla media distanza, è stata equilibrata fino a metà gara, quando Milwaukee ha chiuso avanti 51-50, poi la differenza l'ha fatta anche la difesa dei Bucks che hanno fatto segnare ai Thunder solo 31 punti nella restante parte della partita.

Nelle file di Milwaukee, priva dell'influenzato Middleton, bene anche Damian Lillard con 23 punti, mentre a Oklahoma per fare la differenza non sono bastati i 21 di Shai Gilgeous-Alexander. Così alla fine sono stati i Milwaukee Bucks a succedere ai Los Angeles Lakers nell'albo d'oro di questo trofeo.