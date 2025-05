Minnesota Timberwolves pareggiano la serie contro Golden State Warriors nei playoff Nba

Minnesota pareggia i conti con Golden State e riporta in parità, 1-1, la serie nella semifinale dei playoff Nba della Conference ovest. Sorpresi in casa in gara 1, i Timberwolves hanno tenuto sotto controllo la seconda sfida e sono andati a vincere 117-93: Julius Randle è stato il miglior marcatore di Minnesota con 24 punti, 11 assist e 7 rimbalzi, supportato da Anthony Edwards (20 punti e 9 rimbalzi). Partito dalla panchina Nickeil Alexander-Walker ha chiuso a 20 con quattro triple.

Per quanto riguarda i Golden State, anche il miglior marcatore non ha iniziato da titolare: Jonathan Kuminga ha realizzato 18 punti, meglio di Jimmy Butler (17 punti). L'assenza di Stephen Curry, che si è infortunato al bicipite femorale e dovrebbe restare fuori per almeno una settimana, ha sicuramente pesato molto sui Warriors, che hanno dovuto inseguire per tutta la partita.

"Stiamo valutando cosa possiamo fare in questa serie in assenza di Steph. Ecco perché abbiamo dato una possibilità a molti giocatori", ha spiegato. "Penso che abbiamo dimostrato un ottimo spirito per ridurre il distacco a sette punti, anche se all'improvviso abbiamo perso il filo -, ha sottolineato il tecnico di Golden State Stev Kerr -. Ma abbiamo imparato molto e penso che questa partita ci aiuterà a trovare la strada da seguire".