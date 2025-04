Mkhitaryan: "Ogni partita è cruciale, puntiamo a vincere con l'Inter"

"Per noi ogni partita è molto importante. Non importa se sia di Champions League, di campionato o di Coppa Italia, perché alla fine sono tutte importanti. È una stagione difficile: vogliamo vincere qualcosa perché abbiamo una grandissima squadra". Lo ha detto il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan, intervistato dalla Uefa prima della sfida dei nerazzurri contro il Barcellona.

"Non sarà facile, perché loro hanno grandi talenti ma anche giocatori molto esperti. Sarà molto interessante, perché le semifinali e le finali sono sempre belle da giocare e da guardare. Speriamo di poter giocare al meglio sia l'andata che il ritorno e di arrivare in finale", ha aggiunto Mkhitaryan.

"Inzaghi? Il mio rapporto con lui è molto buono. So quando fare sul serio e quando scherzare, conosco il confine. È un allenatore molto intelligente, molto amichevole e lo dimostra dentro e fuori dal campo - ha proseguito -. Sono contento di averlo conosciuto in questa fase della mia carriera, perché arrivare all'Inter a 33 anni non è stato facile: a questa età le prestazioni calano, ma gli sono grato perché posso ancora giocare e dimostrare le mie qualità a me stesso e a tutto il mondo", ha concluso il centrocampista armeno.