Mls: 2-1 ai New York Red Bulls, Los Angeles Galaxy campioni

I Los Angeles Galaxy hanno vinto il sesto titolo della Major league soccer (Mls), battendo per 2-1 i New York Red Bulls nella finale del campionato disputata nella metropoli californiana, al 'Dignity Health Sports Park'. Due reti in apertura di gara - al 9' Joseph Paintsil e al 13' Dejan Joveljic, prima del gol al 28' di Sean Nealis per NY - hanno regalato ai Galaxy il loro primo titolo dal 2014 e il sesto in assoluto, record per il campionato statunitense. Solo un anno fa, la squadra aveva chiuso al penultimo posto la Western Conference e sembrava in declino, con tifosi delusi e la concorrenza della squadra rivale del Los Angeles FC, campione nel 2022, ma l'arrivo nel maggio 2023 di un nuovo manager, Will Kuntz, ha portato ad una rapida risalita. La squadra ha chiuso al secondo posto la Western Conference, con gli stessi punti del Lafc, poi nei play off ha eliminato Colorado, Minnesota e Seattle. Sebbene abbia spesso schierato tante stelle del calcio (David Beckham, Steven Gerrad, Zlatan Ibrahimovic), i Galaxy hanno iniziato la finale con New York (7/a a Est prima dei playoff) senza un giocatore famoso in campo, prima dell'ingresso nel finale del tedesco Marco Reus, non essendo disponibili per infortunio Riqui Puig e Martin Caceres. L'allenatore Greg Vanney, ex difensore, ha vinto il suo primo titolo dopo aver perso tre finali con i Galaxy da giocatore (1996, 1999, 2001).