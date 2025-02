Moise Kean dimesso dall'ospedale di Verona dopo trauma cranico in Hellas Verona-Fiorentina

Moise Kean ha lasciato questa notte l'ospedale di Verona dove era stato ricoverato ieri sera per il colpo ricevuto in volto, in un contrasto di gioco, durante il secondo tempo della gara fra l'Hellas Verona e la Fiorentina allo stadio Bentegodi. Il calciatore ha già fatto rientro a Firenze. Lo rende noto una nota del club viola aggiungendo che "tutti i test clinici e diagnostici effettuati sono risultati negativi".

Ieri pomeriggio Kean aveva lasciato il campo in barella e è trasportato in ospedale dove gli era stato riscontrato un trauma cranico.