Mondiale 2026: Tunisia seconda nazionale africana qualificata

La Tunisia si è qualificata per il Mondiale di calcio 2026 - negli Stati Uniti, Canada e Messico - battendo la Guinea Equatoriale (1-0) a Malabo. Le Aquile, ormai irraggiungibili in testa al Gruppo H, hanno vinto grazie a un gol nei minuti di recupero di Mohamed Ali ben Romdhane (94'). La Tunisia è la 18esima nazione a qualificarsi, la seconda africana dopo il Marocco, che venerdì si è assicurato il biglietto per il Mondiale nel continente americano.