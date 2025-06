Mondiale club: 4-0 all'Inter Miami, Paris SG ai quarti

Il Paris SG si è qualificato per i quarti di finale del Mondiale per club battendo per 4-0 (4-0) l'Inter Miami nella partita degli ottavi giocata oggi ad Atlanta. Queste le reti: nel pt 6' e 39' Joao Neves, 44' Aviles (autogol), 48' Hakimi. Nei quarti i campioni d'Europa affronteranno la vincente del confronto tra Flamengo e Bayern Monaco.