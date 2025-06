Mondiale club: 4-2 al Flamengo, Bayern Monaco ai quarti

Il Bayern Monaco si è qualificato ai quarti di finale del Mondiale per club battendo per 4-2 (3-1) il Flamengo nel match degli ottavi giocato all'Hard Rock Stadium di Miami. Queste le reti: nel pt 6' Pulgar (autogol), 9' Kane, 33' Gerson, 41' Goretzka; nel st 10' Jorginho (rigore), 28' Kane. Nei quarti il Bayern affronterà il Psg, che oggi ha eliminato l'Inter Miami.