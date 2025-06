Mondiale club: allerta meteo, Benfica-Chelsea sospesa al 41' st

E' stata interrotta per avverse condizioni meteo, a quattro minuti dal 90', la partita tra Benfica e Chelsea in corso a Charlotte, nella Carolina del Nord. Un temporale in avvicinamento ha indotto gli organizzatori alla sospensione, facendo evacuare il 'Bank of America Stadium'. Non è la prima volta che una partita del torneo viene fermata per questo motivo, dato che le norme Usa prevedono che, in presenza di fulmini, ogni attività all'aperto sia interrotta per motivi di sicurezza.

Al momento dello stop, la squadra di Enzo Maresca era in vantaggio 1-0 (0-0 al 45'), vicina a conquistare l'accesso ai quarti di finale, dove è già qualificato il Palmeiras. La rete del vantaggio inglese è stata realizzata su punizione dal difensore Reece James, al 19' della ripresa, quando gli inglesi hanno aumentato il ritmo, accumulando però più calci d'angolo (8-0) che vere occasioni, nonostante i numerosi tiri verso la porta di Trubin.