Mondiale club: anche il Benfica travolge l'Auckland City

Il Benfica ha travolto 6-0 l'Auckland City, club amatoriale neozelandese, nella sua seconda partita del Mondiale per Club (gruppo C), interrotta per quasi due ore e mezza a causa di un violento temporale. I portoghesi si sono rilanciati ed ora hanno 4 punti, dopo il pareggio iniziale (2-2) contro il Boca Juniors. Dopo il 10-0 incassato contro il Bayern Monaco, Auckland ha resistito fino al recupero del primo tempo, quando il Benfica é passato in vantaggio grazie al rigore trasformato da Angel Di Maria. Dopo la lunghissima interruzione, Vangelis Pavlidis (53'), Renato Sanches (63'), Leandro Barreiro (76', 78') e Di Maria con un altro rigore (98') hanno sbaragliato i neozelandesi. Il Benfica affronterà il Bayern martedì.