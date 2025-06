Il Bayern Monaco ha battuto i neozelandesi dell'Auckland City per 10-0 (6-0) in una partita del gruppo C del Mondiale per club, giocata a Cincinnati. Questa la successione delle reti: nel pt 6' e 22' Coman, 18' Boey, 20' e 48' Olise, 45' Muller; nel st 22', 28' (rigore) e 39' Musiala, 44' Muller.