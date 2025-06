Mondiale club: City-Al Ain 6-0, Manchester e Juve agli ottavi

Il Manchester City batte 6-0 l'Al-Ain nella seconda giornata del gruppo G del Mondiale per club e si qualifica per gli ottavi di finale. Risultato che garantisce anche alla Juventus, che aveva superato 4-1 il Wydad Casablanca ed è in testa alla classifica del girone a punteggio pieno, il passaggio di turno. La prossima partita tra le due squadre sarà perciò utile a determinare la prima in classifica con i bianconeri avanti per differenza reti (9-1 contro 8-0).

Tutto aperto ancora, invece, nel girone H dove il Salisburgo non va oltre lo 0-0 con l'Al-Hilal e raggiunge il Real Madrid in testa con 4 punti. A due punti ci sono proprio l'Al-Hilal ed i messicani del Pachuca. Nella terza ed ultima giornata tutte le squadre potranno ancora aggiudicarsi il passaggio agli ottavi.