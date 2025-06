Mondiale club: Esposito, 'al gol non ci credevo neanche io'

Assist di Sucic, gol di Pio Esposito: l'Inter di Chivu ha qualche motivo in piu' per sorridere, oltre alla vittoria sul River che vale gli ottavi del Mondiale per Club "Non ho ancora realizzato, esultavo e non ci credevo: ho capito quando ho visto esultare Lautaro. E' il frutto di anni di lavoro, e' magico", ha detto il giovane attaccante autore dell'1-0, che sabato compie venti anni. "E' stato tutto velocissimo, il secondo sogno esaudito in pochi giorni, dopo l'esordio. Sono orgogliosissimo. Ringrazio Chivu della possibilita' e tutti i compagni per come mi hanno accolto" Esposito ha raccontato il gol. "Ho visto Peter che ha fatto una gran giocata, si avvicinava, mi e' arrivata la palla molto veloce; ho pensato a stopparla e orientarla sul destro. Ho superato il difensore che arrivava, a tu per tu ho aperto il tiro e mi e' andata bene". Esposito ha parlato anche dell'impatto con la partita. "Queste sono le partite che mi piacciono di piu', quelle in cui si soffre: sfrutto la mia capacita' di proteggere la palla e far salire la squadra"