Mondiale club: Inter e Juventus scelgono sedi allenamenti in Usa

Inter e Juventus hanno indicato le sedi degli allenamenti negli Usa per il Mondiale per club. I nerazzurri si alleneranno presso la UCLA a Los Angeles in California e presso il Seattle Seahawks Training Centre di Renton nello stato di Washington. I bianconeri hanno scelto il Greenbrier Sports Training Centre di Greenbrier County in West Virginia e il ChampionsGate ad Orlando in Florida.