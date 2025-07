Mondiale club: Inter rientrata a Milano, ora squadra in vacanza

L'Inter è tornata a Milano per il classico "rompete le righe". Dopo l'eliminazione al Mondiale per Club per mano del Fluminense, i nerazzurri sono atterrati poco dopo le 5.30 all'aeroporto di Malpensa, con tanti volti scuri tra i giocatori.

Non tutti i calciatori interisti tuttavia hanno viaggiato verso l'Italia, visto che i sudamericani sono partiti direttamente dagli Usa per tornare in patria mentre qualcuno come Marcus Thuram e Denzel Dumfries è rimasto in vacanze negli Stati Uniti.

Il grosso della squadra infatti si ritroverà ad Appiano Gentile l'ultima settimana di luglio per iniziare la preparazione verso la prossima stagione, con data anticipata per chi invece (come i diversi infortunati) ha iniziato le vacanze in anticipo.