Mondiale club: la Juve crolla con il Manchester City, perde 5-2

La Juventus perde in malo modo per 5-2 con il Manchester City nella terza ed ultima giornata del Gruppo G del Mondiale per club in corso negli Usa. La squadra di Igor Tudor resiste poco meno di un tempo contro l'undici di Pep Guardiola ma ha il merito di provare a rimanere sempre in partita malgrado l'evidente superiorità dell'avversario capace di 24 tiri nello specchio della porta. Ad aprire le marcature è Doku al '9, ma all'11' Koopmeiners trova il pari. Al 26' Kalulu realizza una sfortunata autorete per i bianconeri. Nella ripresa al 7' Haaland sigla il 3-1; al 24' Foden allunga, mentre al 31' Savinho segna il 5-1. Al 39' Vlahovic accorcia le distanze per il 5-2 definitivo.