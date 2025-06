Mondiale Club: Lautaro 'importante vincere, col River speciale'

"È stata una gara complicata, difficile, ma era importante vincere, non come". Lautaro Martinez promuove l'Inter che, anche grazie a un suo gol, ha sconfitto in rimonta i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds conquistando la prima vittoria al Mondiale per Club.

"Sapevamo dall'inizio che questa competizione sarebbe stata così, con tutte le squadre che ti mettono in difficoltà perché hanno grandissimo cuore e organizzazione difensiva - dice l'attaccante nerazzurro a Inter Tv -. Ci dispiace perché abbiamo dovuto riconcorrere l'avversario, che ci ha fatto gol con un tiro in porta. Dobbiamo sistemare questi dettagli, in modo da sfruttare meglio le nostre qualità".

Lautaro si è detto "contentissimo" per Carboni, autore del gol vittoria. "Lo conosco da piccolino, è uno che lavora tanto e ha voglia di migliorare. Deve continuare su questa squadra, non solo lui: i giovani ci danno una grande mano, devono allenarsi e cercare di mettere in difficoltà noi e il mister".

La prossima partita sarà nella notte tra mercoledì e giovedì contro il River Plate. "Una partita speciale, perché il River è una squadra argentina, la squadra per cui tifa mia madre - conclude Lautaro - Sarà una bella partita. Pensiamo a recuperare e poi prepariamo la gara nel migliore dei modi".