Mondiale Club: Marotta, Calhanoglu non ha chiesto di andare via

"Calhanoglu non ha dato alcun segnale di malessere, siamo sempre in contatto con lui, ora e' infortunato ma mostra sempre rispetto e professionalità. Sono voci da calciomercato ingrandite da questo torneo in corso. Finora non ha manifestato alcuna volontà di andare via": lo dice il presidente dell'Inter Beppe Marotta a Dazn prima della partita contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds.

Per Marotta il cambio di assetto tattico e' naturale per un allenatore moderno ma l'importante e' vincere per andare avanti nel Mondiale per Club: "E' una partita da vincere assolutamente dopo il mezzo passo falso della partita di esordio". L'Inter ha pareggiato 1-1 con i messicani del Monterrey nella sua prima partita del Mondiale.