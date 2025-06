Mondiale club: Mbappè ancora fermo,a rischio anche terza partita

Kylian Mbappe' e' ancora ai box, e il Real Madrid non ha certezze di poter contare sui suoi gol per la terza partita del girone ai Mondiali per club. Contro il Salisburgo e' decisiva, per la squadra di Xabi Alonso che si gioca il primo posto del girone. Ma l'attaccante francese e' debilitato da una forte gastroenterite che lo ha costretto al ricovero, e ora che che e' tornato col resto della squadra svolge solo allenamenti leggeri. Mbappe' lavora in palestra al Gardens North County District Park di Palm Beach, in Florida, ritiro del real. "Non vedo l'ora di rivederlo, ma dobbiamo vedere come progredisce giorno per giorno. Lo stiamo aspettando", ha spiegato domenica a Charlotte, dopo la vittoria contro il Pachuca, Xabi Alonso. Ma Mbappe' appare ancora debilitato, e contro il Salisburgo dovrebbe andare al massimo in panchina.