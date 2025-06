Mondiale club: Mbappè in ospedale per gastroenterite acuta

Kylian Mbappè è stato ricoverato per una gastroenterite acuta. Lo ha reso noto il Real Madrid, impegnato negli Stati uniti nel Mondiale per club, con una nota su X. "Il nostro giocatore Kylian Mbappè è affetto da gastroenterite acuta ed è stato ricoverato in ospedale per vari accertamenti e cure", si legge. L'attaccante francese è stato ricoverato in ospedale per sottoporsi a diversi esami e le cure del caso.