Mondiale Club: Mbappè migliora ma con il Pachuca non ci sarà

Kylian Mbappé, reduce da una forma acuta di gastroenterite con tanto di breve ricovero, salterà anche la sfida di oggi del Real Madrid contro il Pachuca in programma a Charlotte per il Mondiale per Club. "Sta meglio, si sta riprendendo. Speriamo di averlo a disposizione contro Salisburgo" la prossima settimana, ha detto l'allenatore del Real Xabi Alonso.

La terza partita del Real nel Gruppo H si terrà giovedì sera a Philadelphia contro il Salisburgo. Resta da vedere se, come spera Xabi Alonso, l'attaccante sarà in grado di recuperare per poter essere schierato.