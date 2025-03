Mondiale club: montepremi sarà da un miliardo di dollari

"Sarà un montepremi super, da un miliardo di dollari, quello che si divideranno le 32 squadre che prenderanno parte al rinnovato mondiale per club Fifa, al via il 14 giugno prossimo. Lo ha stabilito, apprende l'Ansa da ambienti Fifa, la federazione calcistica internazionale, fissando così i premi della prima edizione allargata del torneo che si svolgerà negli Stati Uniti la prossima estate e a cui, per l'Italia, parteciperanno Inter e Juventus.