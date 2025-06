Mondiale club: primo successo per Inzaghi, Al-Hilal agli ottavi

Arriva il primo successo per Simone Inzaghi al mondiale per club. Il suo Al-Hilal ha battuto 2-0 il Pachuca (messicani alla terza sconfitta su tre nel torneo) grazie alle reti di Salem Al Dawsari e Marcos Leonardo e avanza agli ottavi di finale. Prossimo avversario lunedì a Orlando il Manchester City di Pep Guardiola. La vittoria dell'Al Hilal, unita a quella del Real Madrid contro il Salisburgo, ha permesso alla squadra saudita dell'ex tecnico dell'Inter di accedere agli ottavi di finale come seconda classificata nel Gruppo H. Il Salisburgo si è classificato terzo, e il Pachuca di Jaime Lozano ha concluso il Mondiale per Club con tre sconfitte su tre, segnando due gol e subendone sei.