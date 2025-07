Mondiale club: Real Madrid-Juventus, Mbappè in panchina

Kylian Mbappé, che ha saltato le prime tre partite del Real Madrid al mondiale per club a causa di una gastroenterite, è tornato tra i convocati del Real ma partirà dalla panchina nella sfida di questa sera degli ottavi di finale contro la Juventus. L'allenatore Xabi Alonso ha deciso di non rischiare il francese, che non gioca dall'8 giugno scorso. Mbappé ha sofferto di una gastroenterite acuta più di due settimane fa, che gli ha fatto saltare l'intero primo turno del Mondiale per Club.