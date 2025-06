Mondiale club: Tudor 'Elkann presenza costante, dà energia'

"John Elkann è una presenza costante, bella e importante. Se posso permettermi, fa percepire la sua presenza anche con i modi giusti e con le parole giuste. Mi è piaciuto molto come ha parlato ai giocatori a Torino". Alla vigilia della partita della sua Juventus contro i marocchini del Wydad AC, Igor Tudor parla così del sostegno che la proprietà sta dando alla squadra.

"C'è grande energia da parte sua, i giocatori l'hanno percepita e l'hanno presa come ulteriore motivazione - aggiunge l'allenatore come riportato dal sito internet del clubg -. Dopo la partita era contento della prestazione e dell'energia vista in campo".