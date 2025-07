Mondiale club: Xabi Alonso 'con Psg sarà grande sfida'

L'allenatore del Real Madrid Xabi Alonso ha detto che la semifinale del Mondiale dei club contro il PSG sarà una "grande sfida" e ha anche elogiato il suo connazionale Luis Enrique, allenatore dei campioni europei. "Penso che in questo momento, (Luis Enrique) trasmette un'energia molto positiva. Praticamente dagli ottavi di finale della Champions League, il PSG è a un livello molto alto e sarà una grande sfida per noi", ha detto l'allenatore del Real Madrid in conferenza stampa dopo la vittoria dei 'blancos' nei quarti di finale contro il Borussia Dortmund. "Ora dobbiamo vincere la semifinale - ha detto senza giri di parole - Speriamo di arrivare in finale, di migliorare e crescere come squadra. Siamo molto più vicini ora e continueremo così, il ritmo è buono".

Xabi Alonso ha poi commentato la prestazione di Kylian Mbappè, alla seconda presenza dopo la gastroenterite che lo ha costretto a saltare i primi match e ieri a segno. "Sta meglio, non è ancora al 100% ma migliora ogni giorno e ora ha quattro giorni in più per rimettersi in forma", ha aggiunto l'allenatore del Real.