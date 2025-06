Mondiale club:Auckland City-Boca Juniors 1-1, entrambe eliminate

Termina in parità, 1-1, la partita tra Auckland City e Boca Juniors, valida per la terza giornata del gruppo C della fase a gironi del mondiale per club. Entrambe le squadre sono eliminate.

Argentini avanti al 26' del primo tempo grazie ad una autorete del portiere Garrow. Nella ripresa, al 7' il pareggio dei neozelandesi con Graw.

Dopo due pesanti sconfitte contro il Bayern Monaco (10-0) e poi il Benfica Lisbona (6-0), i neozelandesi sono riusciti a salvare l'onore segnando un gol e conquistando un punto nel girone. La partita è stata interrotta per quasi un'ora a causa di un violento temporale vicino allo stadio di Nashville.