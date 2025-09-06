Mondiale volley: Giappone battuto, Turchia la prima finalista
Oggi le azzurre affrontano il Brasile nell'altra semifinale
La Turchia è la prima finalista ai Mondiali di volley femminile grazie al successo in semifinale contro il Giappone, con il risultato di 3-1 (parziali 16-25, 25-17, 25-18, 27-25). Domani scenderà in campo a Bangkok (Thailandia) per affrontare la vincente di Italia-Brasile - in campo oggi dalle 14:30 - nell'incontro che metterà in palio il titolo iridato.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su