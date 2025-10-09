Mondiali 2026: anche l'Algeria si è qualificata

L'Algeria si è qualificata per i Mondiali di calcio 2026, battendo 3-0 la Somalia a Orano e diventando la quarta squadra africana ad assicurarsi un biglietto per il torneo nordamericano, dopo Marocco, Tunisia ed Egitto. L'Algeria, ormai irraggiungibile in testa al Gruppo G con una partita ancora da disputare, ha vinto grazie ad una doppietta della punta del Wolfsburg Mohamed Amoura e al gol del capitano, Riyad Mahrez, che gioca in Saudi League, all'Al-Ahli.

Per i Fennec si tratta della quinta presenza ai Mondiali dopo Spagna 1982, Messico 1986, Sudafrica 2010 e Brasile 2014. L'Algeria aveva mancato la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar perdendo lo spareggio contro il Camerun all'ultimo secondo della sfida. L'allora ct, Djamel Belmadi fu al momento confermato ma pagò con l'esonero l'eliminazione al primo turno della Coppa d'Africa 2024. Ad Algeri fu così chiamato lo svizzero Vladimir Petkovic, ex tecnico tra l'altro della Lazio e per sette anni ct della nazionale elvetica, che ha qualificato i Fennec alla Coppa d'Africa 2025, in programma a fine anno in Marocco, e nelle qualificazioni ai Mondiali finora ha subito una sola sconfitta.

Maxi festa dopo il triplice fischio: centinaia di tifosi si sono riversati nelle strade di Algeri e di diverse altre città per celebrare la qualificazione. Scene di entusiasmo e caroselli di auto sono stati condivisi in massa sulle piattaforme social, a testimonianza dell'immensa gioia popolare per il ritorno dei Fennec ai Mondiali. Si tratta della quinta partecipazione mondiale nella storia del Paese nordafricano, dopo quelle del 1982, 1986, 2010 e 2014.

Saranno in tutto dieci le squadre africane ammessi ai Mondiali in Canada, Messico e Usa, le nove vincitrici dei gironi e un'altra che parteciperà al torneo di playoff intercontinentale.