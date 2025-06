Mondiali 2026: Norvegia-Italia; Coppola al centro della difesa

Primo impegno delle qualificazioni ai Mondiali 2026 per l'Italia. La Nazionale di Spalletti affronta la Norvegia a Oslo dove il Ct azzurro schiererà Raspadori in coppia con Retegui, Tonali sulla linea di centrocampo con Barella e Rovella. Gioca Coppola dal 1' al centro della difesa. Norvegia con la coppia Sorloth-Haaland in attacco.