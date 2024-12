Quinto posto per Simona Quadarella negli 800 stile libero ai mondiali in vasca corta di Budapest. L'azzurra, a lungo in corsa per una medaglia, ha ceduto nelle ultime vasche, fissando il crono a 8'09"39. L'oro è andato all'australiana Lani Pallister (8'01″95), argento per la tedesca Isabel Gose e bronzo alla statunitense Katie Grimes.